Tagle se cuadró con la U: Vimos casi violaciones a los derechos humanos

Juan Tagle, presidente de Cruzados, solidarizó con Universidad de Chile por los incidentes en el estadio de Independiente y tuvo duras palabras sobre los hechos de violencia que terminaron con ataques a los fanáticos azules.

"Nosotros, primero, queremos condenar con la mayor fuerza posible lo que ocurrió. Las imágenes que vimos superan todo lo esperable", señaló en la conferencia de prensa previa al duelo con Unión Española que estrenará el Claro Arena.

En línea con lo que señaló José Ramón Correa a Cooperativa, Tagle añadió que "vimos vejámenes, maltratos a las personas, actos indignos, casi violaciones a los derechos humanos fue lo que se vio. Esperamos que las autoridades respectivas investiguen y sancionen a los responsables".

Además, el directivo aprovechó para hacer un llamado a los hinchas del conjunto de la franja a que tengan un buen comportamiento este sábado en el duelo ante Unión Española, cuando se estrene el Claro Arena.

"Esperamos estar lejos de eso (los incidentes en Argentina). Tenemos las mayores medidas de seguridad posible, hay alta tecnología incorporada para que las personas no puedan quedar impunes frente a cualquier acto de violencia", enfatizó.

Tagle detalló que en el Claro Arena "hay más de 200 cámaras con analítica que identificará a quienes hagan actos inadecuados. Hemos tomado todas las medidas; no se expongan a sanciones pues son conductas básicas las que hay que cumplir, no pedimos algo extremo. Es no entrar a la cancha, no tirar cosas, no suplantar identidad y no tirar fuegos de artificio".

"Nuestra barra ha tenido hechos de violencia, no lo desconocemos, y por eso los resguardos. Estamos seguros que quien no cumpla las normas, será identificado. No tendremos clemencia y no podrá venir por un período largo al estadio", complementó.

Por último, Tagle sentenció: "Alienten y reclamen, pero no rayen ni peguen stickers. Nadie llega a su casa y pega stickers. Cuidemos esta casa que costó construir".