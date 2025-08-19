Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Tormenta en Argentina puso en alerta a Universidad de Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El pronóstico habla de lluvias y fuertes ráfagas para este martes, aunque en disminución para mañana miércoles.

Tormenta en Argentina puso en alerta a Universidad de Chile
A la espera de su partido ante Independiente de Avellaneda por Copa Sudamericana a disputarse este miércoles, en Universidad de Chile hay una cuota de preocupación luego de que en Argentina se decretara alerta meteorológica para este martes.

Esto, porque de acuerdo a los informes emitidos para hoy por la Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires se esperan precipitaciones acumuladas entre 70 y 80 milímetros.

Además, el pronóstico indica actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros en Buenos Aires.

Si bien, se espera que para mañana miércoles la lluvia disminuya en su intensidad, en Conmebol ya están alertados y evalúa opciones para los partidos programados en la capital trasandina este 19 de agosto.

Este es el caso del duelo entre Racing de Avellaneda, de Gabriel Arias, y Peñarol, de Brayan Cortés.

También están programados los partidos de Vélez ante Fortaleza y de Huracán ante Oce Caldas.

