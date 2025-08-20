Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Toselli ingresó por Castellón en medio del duelo ante Independiente

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El portero titular presentó una molestia física en la primera fracción.

Toselli ingresó por Castellón en medio del duelo ante Independiente
Una sorpresiva postal dejó el arranque del segundo tiempo en Avellaneda cuando Cristopher Toselli ingresó en reemplazo de Gabriel Castellón para custodiar el arco de Universidad de Chile en la visita a Independiente.

El exSantiago Wanderers había iniciado como titular en la revancha por los octavos de la Copa Sudamericana, pero una molestia física en la primera fracción obligó a Gustavo Álvarez a realizar la variante en el entretiempo.

En los 45 minutos que disputó, Castellón intervino con dos atajadas y un despeje, aunque no pudo evitar el gol de Santiago Montiel (27') que decretó el 1-1 parcial en el estadio Libertadores de América y el 1-2 en el marcador global.

Toselli, en tanto, alcanzó a estar algunos minutos en cancha hasta que los incidentes entre hinchas de ambas escuadras obligaron a suspender el compromiso.

