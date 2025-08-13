Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago10.0°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] Assadi adelantó a la U con un golazo ante Independiente en octavos de la Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El talentoso volante anotó desde fuera del área.

[VIDEO] Assadi adelantó a la U con un golazo ante Independiente en octavos de la Sudamericana
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El volante nacional Lucas Assadi ratificó su gran momento en la temporada luego de adelantar a Universidad de Chile con el 1-0 ante Independiente de Avellaneda en octavos de la Copa Sudamericana, anotando un golazo fuera del área, tras gran jugada personal de Fabián Hormazábal. 

Revisa la conquista de la U en el Estadio Nacional a continuación:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada