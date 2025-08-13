Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana
[VIDEO] Assadi adelantó a la U con un golazo ante Independiente en octavos de la Sudamericana
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El talentoso volante anotó desde fuera del área.
El volante nacional Lucas Assadi ratificó su gran momento en la temporada luego de adelantar a Universidad de Chile con el 1-0 ante Independiente de Avellaneda en octavos de la Copa Sudamericana, anotando un golazo fuera del área, tras gran jugada personal de Fabián Hormazábal.
Revisa la conquista de la U en el Estadio Nacional a continuación:
