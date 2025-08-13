[VIDEO] Assadi adelantó a la U con un golazo ante Independiente en octavos de la Sudamericana

El volante nacional Lucas Assadi ratificó su gran momento en la temporada luego de adelantar a Universidad de Chile con el 1-0 ante Independiente de Avellaneda en octavos de la Copa Sudamericana, anotando un golazo fuera del área, tras gran jugada personal de Fabián Hormazábal.

Revisa la conquista de la U en el Estadio Nacional a continuación: