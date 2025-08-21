[VIDEO] El solidario gesto que tuvo Hugo González a nombre de Colo Colo con los hinchas de la U

El técnico interino de Colo Colo, Hugo González, ofreció este jueves una conferencia de prensa en la previa de jugar ante Palestino mañana viernes, aunque antes de cualquier consideración futbolística se refirió a los incidentes de ayer en Avellaneda y expresó su solidaridad con los hinchas de Universidad de Chile.

"Queremos como institución dar nuestro apoyo a la gente de Universidad de Chile que ayer vivieron incidentes y algunos resultaron heridos, complicados de salud, por lo que esperamos que estén bien y tengan un buen retorno", dijo.