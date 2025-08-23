Video expuso "zona liberada" tras brutal ataque de barristas de Independiente a hinchas de la U

Nuevos registros sobre los incidentes en Avellaneda revelaron la pasividad de la policía ante los barristas de Independiente, quienes salieron tranquilamente del Libertadores de América tras el linchamiento a los hinchas de Universidad de Chile.

En el video compartido por el periodista argentino Pablo Carrozza, a través de sus redes sociales, se aprecia a los fanaticos del "Rojo" con facas, palos y prendas robadas a vista y paciencia de la autoridad del recinto.

Esto, se suma a la revelación que hizo el propio ministerio de Seguridad bonaerense, que acusaron a la directiva del club de no aceptar efectivos en las tribunas del recinto.

Revisa el registro a continuación: