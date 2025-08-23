Video expuso "zona liberada" tras brutal ataque de barristas de Independiente a hinchas de la U
Pablo Carrozza difundió el registro donde se ve a la barra del "Rojo" retirarse con armas y pertenencias de los agredidos.
Nuevos registros sobre los incidentes en Avellaneda revelaron la pasividad de la policía ante los barristas de Independiente, quienes salieron tranquilamente del Libertadores de América tras el linchamiento a los hinchas de Universidad de Chile.
En el video compartido por el periodista argentino Pablo Carrozza, a través de sus redes sociales, se aprecia a los fanaticos del "Rojo" con facas, palos y prendas robadas a vista y paciencia de la autoridad del recinto.
Esto, se suma a la revelación que hizo el propio ministerio de Seguridad bonaerense, que acusaron a la directiva del club de no aceptar efectivos en las tribunas del recinto.
Revisa el registro a continuación:
El video que sube Carrozza en Instagram deja todo en evidencia como actuó la policía ayudando a la barra de Independiente, está completo en sus historias. pic.twitter.com/fegY27VscA— Felipillo (@felipillouch) August 23, 2025