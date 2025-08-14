[VIDEO] Hinchas de Godoy Cruz se enfrentaron con fuerzas de seguridad en Belo Horizonte

Una lamentable situación ocurrió este jueves tras el partido de Atlético Mineiro y Godoy Cruz en la Copa Sudamericana, con una violenta trifulca entre hinchas del cuadro argentino y las fuerzas de seguridad en el Arena MRV de Belo Horizonte.

Una vez finalizado el encuentro, las cámaras de ESPN captaron el enfrentamiento a golpes entre la seguridad y los barristas del conjunto de Mendoza, con presencia también de la policía brasileña en el confuso y grave incidente.

En lo deportivo, Atlético Mineiro venció por 2-1 a Godoy Cruz en la ida de octavos y la revancha se jugará en Mendoza, la próxima semana.