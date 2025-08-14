[VIDEO] Hinchas de Godoy Cruz se enfrentaron con fuerzas de seguridad en Belo Horizonte
La trifulca en el Arena MRV ocurrió tras el partido con Atlético Mineiro.
La trifulca en el Arena MRV ocurrió tras el partido con Atlético Mineiro.
Una lamentable situación ocurrió este jueves tras el partido de Atlético Mineiro y Godoy Cruz en la Copa Sudamericana, con una violenta trifulca entre hinchas del cuadro argentino y las fuerzas de seguridad en el Arena MRV de Belo Horizonte.
Una vez finalizado el encuentro, las cámaras de ESPN captaron el enfrentamiento a golpes entre la seguridad y los barristas del conjunto de Mendoza, con presencia también de la policía brasileña en el confuso y grave incidente.
Ver esta publicación en Instagram
En lo deportivo, Atlético Mineiro venció por 2-1 a Godoy Cruz en la ida de octavos y la revancha se jugará en Mendoza, la próxima semana.