Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] La policía argentina agredió a hinchas de la U

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Ya fuera del estadio los uniformados golperaron a fanáticos azules.

[VIDEO] La policía argentina agredió a hinchas de la U
En medio de la compleja noche que vivió la hinchada de Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, registros grabados por usuarios de internet dejaron en evidencia cómo la policía argentina golpeó a fanáticos de la U.

Mira acá el video

