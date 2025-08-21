Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana
[VIDEO] La policía argentina agredió a hinchas de la U
Ya fuera del estadio los uniformados golperaron a fanáticos azules.
En medio de la compleja noche que vivió la hinchada de Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, registros grabados por usuarios de internet dejaron en evidencia cómo la policía argentina golpeó a fanáticos de la U.
La misma policía argentina agredía a los hinchas chilenos... #UniversidadDeChile #Independiente #CopaLibertadores2025 pic.twitter.com/mtMbywZ4rN— CowboysFanInCLE (@Cowboy16_) August 21, 2025