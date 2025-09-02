Coquimbo replicó a Córdova: Nuestros jugadores tienen condiciones para representar a Chile

Coquimbo Unido, líder de la Liga de Primera y firme candidato al título, replicó las declaraciones de Nicolás Córdova, técnico de la selección chilena, señalando que "no comparten los juicios deportivos" que hizo el entrenador en la rueda de prensa de este martes.

Córdova aseguró que "los dos jugadores de Coquimbo que seguimos son Francisco Salinas y Benjamín Chandía, pero hay futbolistas con mejor presente en sus puestos. A nuestro juicio, Fabián Hormazábal es el mejor lateral derecho de Chile y tenemos extremos como Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia o incluso Darío Osorio".

En ese contexto, Coquimbo, en una carta firmada por el presidente Jorge Contador, indicó que "tales declaraciones individualizadas, fueron expresadas en un momento poco oportuno - o como él mismo ha señalado, 'fuera de tiempo'-, ya que durante la presente temporada nuestros jugadores han demostrado en cancha, con rendimiento y resultados concretos, que poseen las condiciones necesarias para representar a Chile si fuesen convocados".

"Con la firmeza que nos caracteriza, reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo del fútbol chileno y con el fortalecimiento de nuestra selección nacional. Estamos convencidos de que el trabajo serio, planificado y sostenido es el único camino que permitirá alcanzar los logros que todo el país anhela y que nuestra hinchada sueña", sentenció Coquimbo.

Coquimbo Unido, con 53 puntos en la Liga de Primera, volverá a las canchas tras el receso por la fecha FIFA, el viernes 12 de septiembre, ante Ñublense en el inicio de la fecha 23 del torneo.