DT de Coquimbo le mandó un recado a la U: Los que tienen presión son otros

A pesar de la exigencia que significa estar en la cima de la tabla de ubicaciones, el técnico Esteban González comentó que Coquimbo Unido no tiene presión y deslizó un sutil comentario para Universidad de Chile, su escolta en la Liga de Primera.

"No tenemos ningún tipo de presión. Los que tienen presión son otros, los equipos que cuentan con planillas dos o tres veces superiores a la nuestra. Así que estamos con mucha tranquilidad, con mucha mesura y disfrutando el proceso", afirmó el DT aurinegro en conferencia de prensa.

Asimismo, el adiestrador del elenco coquimbano indicó que "mientras nosotros no cambiemos la forma de trabajar, me parece que no vamos a tener ningún inconveniente. Todo lo que hicimos nos sirve de motivación para lo que viene".

El adiestrador del cuadro filibustero agregó que "cada partido bueno que hacemos nos alimenta y nos invita a seguir insistiendo en nuestra forma. También tenemos claro que nosotros mismos podemos ser nuestra principal amenaza".

Para cerrar, González subrayó que "nosotros vamos partido a partido, y el duelo (del sábado) contra Limache es el más importante, el más difícil, y tenemos que solucionarlo con nuestras herramientas".