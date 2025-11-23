Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Esteban González: El título y el trofeo son más importantes que cualquier cosa

Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

El estratega agradeció a los jugadores y el staff técnico por la tremenda campaña realizada.

Esteban González: El título y el trofeo son más importantes que cualquier cosa
Coquimbo Unido está haciendo historia en el fútbol chileno y lo ratifica en cada partido que juega, ya que tras imponerse 2-1 a La Serena en un clásico caliente, el campeón 2026 logró una nueva marca: Igualó el número de victorias consecutivas en el torneo nacional.

Ello porque al imponerse a los "papayeros", los "piratas" llegaron a 16 triunfos al hilo, tal como lo hizo Universidad de Chile, aunque en dos campeonatos: Los de 1963 y 1964.

Sin duda que el registro conmovió a los coquimbanos, pero como siempre, el DT de no quiso desbordarse por este hecho estadístico.

"Hacer un análisis después de 16 victorias consecutivas, en verdad, dato mata relato. Sólo agradecer al staff, al cuerpo técnico, a los jugadores por todo lo conseguido. Aún no se dimensiona todo esto. Pero el título y el trofeo son más importantes que cualquier cosa", dijo González.

El DT prosiguió haciendo referencia a expresiones atribuibles a Marcelo Bielsa. "Trabajamos con el mismo profesionalismo siempre, desde el primer partido hasta hoy. Tratamos que con la nobleza de nuestros recursos, los jugadores se sientan empoderados para salir a ganar cualquier encuentro", sentenció González.

