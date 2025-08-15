Esteban González: "Tener seis puntos de ventaja sobre la U no dice nada"

Esteban González, DT de Coquimbo Unido, puso paños fríos respecto al liderato de su equipo en la Liga de Primera y la distancia con el escolta Universidad de Chile, llamando a no especular aun con la posibilidad de ser campeones.

"Mantener la ventaja no es tema, nosotros tenemos que seguir dando pasos seguros, más allá de lo que sea el exterior del próximo partido. Tener seis puntos de ventaja sobre la U no dice nada, porque queda mucho torneo", señaló en conferencia de prensa.

Respecto a su duelo que tendrá ante Everton, el técnico "pirata" indicó que buscará "mantener el funcionamiento y mejorar lo positivo que tiene el equipo, y minimizar los errores".

Asimismo, González planteó que "más allá de la posición de ambos equipos en la tabla, el equipo tiene que tener la capacidad de crecer ante cada rival. Va a ser un partido complejo y difícil, entre dos equipos que salen a proponer".

Los aurinegros recibirán al conjunto viñamarino este domingo 17 de agosto a las 17:30 horas, con resultado ya conocido de sus perseguidores, pues la U se medirá con Audax Italiano el mismo día a las 12:30.