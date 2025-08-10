Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

[VIDEO] Sebastián Galani dio el triunfo a Coquimbo con un golazo ante Cobresal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante definió sobre el meta Jorge Pinos.

[VIDEO] Sebastián Galani dio el triunfo a Coquimbo con un golazo ante Cobresal
En portada

El volante Sebastián Galani anotó un golazo para Coquimbo Unido (58') en la visita a Cobresal por la fecha 19 en la Liga de Primera. El mediocampista sorprendió adelantado al meta Jorge Pinos y definió con un globito.

