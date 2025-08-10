Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo
[VIDEO] Sebastián Galani dio el triunfo a Coquimbo con un golazo ante Cobresal
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El volante definió sobre el meta Jorge Pinos.
El volante definió sobre el meta Jorge Pinos.
El volante Sebastián Galani anotó un golazo para Coquimbo Unido (58') en la visita a Cobresal por la fecha 19 en la Liga de Primera. El mediocampista sorprendió adelantado al meta Jorge Pinos y definió con un globito.
😱⚽🔥 ¡Cómo entró esa pelota!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 10, 2025
Sebastián Galani sorprendió a Jorge Pinos y clavó un golazo para volver a adelantar a Coquimbo Unido en este #MatchdayDomingo ante Cobresal.
Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimera 2025. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/BYc5SVU9lq