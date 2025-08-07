Deportes Limache acusó agresiones del staff de Coquimbo en camarines y falta de seguridad

Deportes Limache envió una carta a la ANFP con graves acusaciones contra Coquimbo Unido, acusando agresiones e insultos de parte de su staff en los pasillos del "Francisco Sánchez Rumoroso" tras su caliente partido del fin de semana por la fecha 18.

El árbitro José Cabero solo informó gestos de la barra local hacia los jugadores limachinos. Sin embargo, el escrito firmado por el presidente del club César Villegas Mena detalló lo ocurrido, según lo revelado por La Tercera.

"Gente que pertenecía al auspiciador del Coquimbo Unido (y que estuvieron todo el partido en la cancha sin los petos respectivos) llegaron hasta el lugar y comenzaron a lanzar golpes con una de sus cámaras a nuestro equipo de prensa, utileros y preparador físico ayudante", indicó el dirigente, junto con señalar que aquellas personas no contaban con identificaciones.

Por otro lado, "el utilero de Coquimbo Unido hizo ingreso por la zona exclusiva para la visita y comenzó a insultar a nuestro staff y directiva con epítetos del estilo 'esto es Coquimbo, cagones de mierda'". Pese a que se le pidió salir del lugar, "hizo caso omiso, lanzando golpes e iniciando una pelea en la entrada de nuestro camarín".

"Llegaron todos los jugadores de Coquimbo a la zona de nuestro camarín donde nuestros jugadores y staff fueron agredidos por parte de gente del staff del equipo rival", contó Villegas Mena, incluso con una acusación con nombre y apellido.

"Fue llamativo la violencia y los gruesos epítetos que lanzaba el ayudante técnico de Esteban González, Miguel Pinto, en contra de nuestro cuerpo técnico y en especial en contra de nuestro técnico, Víctor Rivero".

El propio César Villegas Mena casi fue golpeado por miembros del equipo "pirata", pues se estaban desarrollando los incidentes en la entrada del camarín "cuando fui interceptado por unos jóvenes (que entiendo son jugadores no citados de Coquimbo Unido), quienes me comenzaron a insultar e intentaron agredirme, lo que no ocurrió porque se percató del hecho nuestro secretario general, Cristián Guerrero, y me fue a buscar, sacándome del lugar".

Los incidentes terminaron con el jugador "tomatero" Daniel Castro descompensado y trasladado al hospital. La carta indicó que todo el incidente "ocurría a vista y paciencia de los guardias que, pese a sus intentos de detener y separar a ambos clubes, finalmente se transformaron en espectadores".

En esa línea, desde Limache también señalaron que "los guardias se retiraron completamente del estadio pese a que nuestra delegación se tuvo que quedar varias horas posterior al partido debido a que estuvieron esperando lo que ocurriría con el jugador Daniel Castro".

Incluso, se cuestionó el operativo policial en Coquimbo: "La escolta de Carabineros también se retiró mucho antes de que el bus se fuera del estadio, lo que demuestra que no hubo ni el más mínimo intento por parte del club local de entregar la debida protección a nuestra delegación".