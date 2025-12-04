Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Eduardo Vargas

¿Eduardo Vargas ganó el título con Nacional de Uruguay?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La pregunta surgió gracias al primer semestre de "Turboman" en el "Bolso".

¿Eduardo Vargas ganó el título con Nacional de Uruguay?
 Nacional (Archivo) / Photosport
Nacional se consagró campeón de Uruguay tras imponerse en el clásico ante Peñarol el pasado fin de semana, pero los festejos del "Bolso" incluyeron un sorpresivo flanco hacia Chile.

Eduardo Vargas, futbolista Audax Italiano, jugó el primer semestre para Nacional, abriendo la disyuntiva sobre si también se considera monarca del balompié oriental.

Lo cierto es que "Turboman" sí cuenta como campeón de la liga uruguaya, gracias a sus participaciones en el Apertura, con 10 partidos y dos goles.

Esto fue posible gracias a que Nacional se clasificó a la final como ganador de la tabla anual, mientras que los vencedores del Apertura (Liverpool) y Clausura (Peñarol) debieron enfrentarse en una semifinal.

De esta manera, Vargas alcanzó -estando en otro club y liga- su sexto título de Primera División y 11 trofeos nacionales a nivel de clubes, además de cuatro estaduales con Atlético Mineiro, la Copa Sudamericana con Universidad de Chile, el bicampeonato de Copa América con La Roja y la Copa de Campeones Concacaf con Tigres UANL.

