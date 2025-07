Vicepresidente de Nacional: La oferta que le hicieron a Vargas parece fue medio ridícula

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional de Montevideo, se refirió a la situación del delantero chileno Eduardo Vargas, y aseguró que la oferta que le hizo Universidad de Chile al jugador no cumplió con las expectativas del futbolista e incluso contó que fue "medio ridícula".

"Vuelve porque no llegó a un arreglo con la U de Chile, la oferta que le hicieron no colmó las expectativas y nos pidió para volver, porque en realidad ya tenía cosas acá. Nos pidió para volver, entrenar y estar en forma", dijo el dirigente en diálogo con El Espectador de Uruguay.

"El ciclo de Vargas con Nacional ya está cerrado, está hablado y está acordado, pero nos pidió para entrenar para estar en forma física hasta que solucione el tema", añadió.

"El apresuramiento con la U de Chile era porque el viernes vencía la lista de la Sudamericana, pero bueno, no sé, fue una oferta que no lo colmó o no sé, parece que fue media ridícula y nos pidió entrenar acá. Dijimos que no había ningún problema", cerró.