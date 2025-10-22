¿Cuándo y dónde ver a Midtjylland de Darío Osorio ante Maccabi Tel Aviv por la Europa League?

FC Midtjylland, club donde milita el volante chileno Darío Osorio, verá acción este jueves 23 de octubre cuando visite a Maccabi Tel Aviv de Israel para medirse por la tercera fecha de la fase liguera en la UEFA Europa League.

El TSC Arena de Serbia acogerá el encuentro donde el cuadro del nacional figura como favorito después de arrancar con dos victorias para ubicarse segundo en la tabla con 6 puntos. En tanto, su rival apenas suma una unidad.

La acción para los daneses comenzará a partir de 16:00 horas de nuestro país (19:00 GMT) y contará con la transmisión exclusiva de la plataforma en streaming Disney+.

Todos los detalles y pormenores relacionados al encuentro también los podrás encontrar en Cooperativa.cl.