Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.0°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

¿Cuándo y dónde ver al Betis de Pellegrini contra Lyon en Europa League?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo del "Ingeniero" recibe a uno de los punteros del certamen.

¿Cuándo y dónde ver al Betis de Pellegrini contra Lyon en Europa League?
 EFE
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Europa League se alista para la cuarta fecha de fase de liga y Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini tendrá un duro escollo con Olympique de Lyon, de Francia.

Los galos llegan al duelo con triunfos en las tres jornadas anteriores, estando igualados con Sporting Braga y Midtjylland, de Darío Osorio. Los sevillanos, en tanto, suman cinco unidades, en el puesto 16.

El partido en La Cartuja de Sevilla se jugará este jueves 6 de noviembre a partir de las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT). con arbitraje del esloveno Matej Jug.

La transmisión estará a cargo de ESPN en televisión, a través de su canal regular. Además, se podrá sintonizar en la plataforma de streaming Disney+. Tambián podrás seguir el resultado en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada