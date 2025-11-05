¿Cuándo y dónde ver al Betis de Pellegrini contra Lyon en Europa League?

La Europa League se alista para la cuarta fecha de fase de liga y Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini tendrá un duro escollo con Olympique de Lyon, de Francia.

Los galos llegan al duelo con triunfos en las tres jornadas anteriores, estando igualados con Sporting Braga y Midtjylland, de Darío Osorio. Los sevillanos, en tanto, suman cinco unidades, en el puesto 16.

El partido en La Cartuja de Sevilla se jugará este jueves 6 de noviembre a partir de las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT). con arbitraje del esloveno Matej Jug.

La transmisión estará a cargo de ESPN en televisión, a través de su canal regular. Además, se podrá sintonizar en la plataforma de streaming Disney+. Tambián podrás seguir el resultado en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.