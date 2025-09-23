Pellegrini: Estoy muy ilusionado por volver a la Europa League

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se mostró este martes "muy ilusionado por volver a la Europa League", cuya fase de liga comienza este miércoles, torneo en el que "las anteriores veces" que participó fue eliminado "por el campeón y por Manchester United".

En la campaña 23-24 el Betis tuvo "una tercera oportunidad que no se dio bien" y ahora encara el partido contra Nottingham Forest en La Cartuja "con ganas de clasificar a las llaves a pesar de que el rival es peligroso por su historia espectacular y también por el presente".

Pellegrini recordó que el conjunto inglés "se ha reforzado muy bien y tiene un técnico con mucha experiencia", el australiano Ange Postecoglou, vigente campeón del torneo al frente de Tottenham y contra el que se midió hace cuatro años, cuando dirigía a Celtic de Glasgow, y que "seguro que va a ser un rival muy complicado".

"Vamos a salir pensando que podemos ganar, clasificar y llegar lo más lejos posible. Si nos clasificamos entre los ocho primeros, estupendo. Si tenemos que jugar una ronda previa como el año pasado, no hay problema. A mí no me gusta dejar de lado la liga, por eso nos hemos mantenido en Europa", complementó.