¿Cuándo y dónde ver el partido de despedida de Walter Montillo?

Walter Montillo tendrá por fin su despedida soñada del fútbol profesional, cuando este martes 16 de diciembre viva una jornada especial en el Estadio Nacional rodeado de las figuras del fútbol que marcaron su carrera.

El homenaje para el exvolante argentino marcará el cierre definitivo después de colgar los botines en 2021, durante la pandemia. Por lo que la cita tiene incluidos entre sus invitados al plantel de Universidad de Chile que conquistó la Copa Sudamericana 2011.

La despedida está programada para este martes 16 de diciembre, a partir de las 19:30 horas (22:30 GMT), y contará con transmisión en televisión a través de TNT Sports Premium, además de su señal de streaming disponible en HBO Max.

Así mismo, todos los detalles y el desarrollo completo podrás seguirlos en la cobertura de Cooperativa.cl.