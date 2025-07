Jean Paul Pineda debutará en sitio de contenido exclusivo para pagar pensión alimenticia

El exfutbolista Jean Paul Pineda anunció que incursionará en la plataforma de contenido para adultos Arsmate, con el objetivo de generar ingresos para pagar la pensión alimenticia de sus tres hijos, a quienes no puede ver desde febrero.

"Me costó sacarme los prejuicios, pero me hablaron bien de este rubro y me interesó. Tengo que tomar decisiones responsables para generar dinero", relató en una entrevista con LUN, descartando que sea una competencia con su ex, Faloon Larraguibel.

Pineda reconoció que durante sus 18 años de carrera como futbolista profesional tomó "malas decisiones" que lo dejaron sin un patrimonio sólido. "Me gustaba todo lo bonito, viajar a todas partes, uno vive una fantasía en el fútbol", confesó.

El exdelantero reveló que actualmente se encuentra viviendo con sus padres y que la situación de violencia intrafamiliar con Larraguibel le ha impedido tener contacto con sus hijos, a quienes espera "recuperar" saliendo adelante económicamente.

Además, sentenció que ya le solicitó el divorcio a su expareja, quien "solicitó una compensación económica" a pesar de su delicada situación financiera.