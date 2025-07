Marco "Kiwi" Rojas anunció su retiro del fútbol profesional

El futbolista chileno Marco "Kiwi" Rojas anunció su retiro profesional a los 33 años a través de redes sociales, en una carrera durante la que tuvo un paso por Colo Colo, donde se consagró campeón del torneo nacional en 2022.

Escribió un emotivo texto donde comunicó su decisión: "Al llegar a Melbourne desde Chile, sentí que había una inquietud que necesitaba resolver. Decidí que tenía que entrenar como profesional una vez más y responderme la pregunta: ¿puedo hacerlo? ¿Quiero hacerlo otra vez?"

"Ahora puedo dejar esa curiosidad atrás y reconocer que es momento de seguir adelante. Estoy listo. Ya no jugaré cada semana como lo hacen los profesionales", especificó en su cuenta de Facebook.

Melbourne Victory de la liga australiana aprovecho de despedir a uno de sus históricos jugadores: "Queremos felicitar a Marco Rojas por una increíble carrera profesional. Un verdadero favorito de los hinchas con muchos momentos inolvidables"

En Colo Colo disputó 18 partidos entre el torneo Nacional, Copa Chile, Copa Libertadores y Supercopa, donde convirtió un gol y dio cinco asistencias.

