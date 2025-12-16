Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | FIFA

¿Por quién votó Nicolás Córdova para los premios The Best 2025 de la FIFA?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El entrenador votó como técnico de La Roja.

La FIFA dio a conocer los votos de los técnicos del mundo en la elección de los premios The Best 2025, figurando entre ellos el representante de Chile, el seleccionador Nicolás Córdova.

El premio principal, el del mejor jugador de 2025, fue para Ousmane Dembelé, astro francés de PSG, pero el delantero no fue la principal elección del técnico interino de La Roja.

De acuerdo a los datos de la FIFA, Córdova dejó en tercer lugar a Dembelé; su primera opción fue Pedri, volante español de Barcelona, y su segunda elección fue el portugués Vitinha, también multicampeón con los parisinos.

Además de Córdova, también votó el periodista Danilo Díaz, en representación del Círculo de Periodistas Deportivos.

El comunicador, al igual que Córdova, dejó a Dembelé en tercer lugar, mientras que sus primeras opciones fueron Vitinha y Lamine Yamal.

En portada