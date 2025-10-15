Síguenos:
Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Ferroviaria será el rival de Colo Colo por el tercer lugar de la Libertadores Femenina

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Ferroviaria de Brasil será el rival de Colo Colo por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina, tras igualar 1-1 con Corinthians y perder por 6-5 en los penales de la segunda semifinal.

Los goles fueron de Mariza para el "Timao" (41') y Andressa Pereira para Ferroviaria (81'); mientras que Mylena Carioca y Fatima Dutra fallaron sus penales en la tanda.

La definición por el tercer lugar será el sábado, a las 16:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio "Florencio Sola", en Banfield, Argentina.

