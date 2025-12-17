Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago27.8°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Intercontinental

[VIDEO] PSG abrió la cuenta sobre Flamengo con un infortunio de Rossi por la final de la Intercontinental

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los brasileños caen por la cuenta mínima.

[VIDEO] PSG abrió la cuenta sobre Flamengo con un infortunio de Rossi por la final de la Intercontinental
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

PSG abrió sobre Flamengo con un infortunio del portero Agustín Rossi por la final de la Intercontinental.

A los 38', Khvicha Kvaratskhelia aprovechó una gran jugada colectiva y concretó el 1-0 para los parisinos.

Revisa el gol a continuación: 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada