Tópicos: Deportes | Fútbol | Intercontinental
[VIDEO] PSG abrió la cuenta sobre Flamengo con un infortunio de Rossi por la final de la Intercontinental
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los brasileños caen por la cuenta mínima.
Los brasileños caen por la cuenta mínima.
PSG abrió sobre Flamengo con un infortunio del portero Agustín Rossi por la final de la Intercontinental.
A los 38', Khvicha Kvaratskhelia aprovechó una gran jugada colectiva y concretó el 1-0 para los parisinos.
Revisa el gol a continuación: