Brayan Cortés tras su debut en Peñarol: Tenía plena confianza en mis compañeros

Brayan Cortés se mostró feliz tras su exitoso debut en Peñarol, en una jornada en la que fue protagonista en la victoria por 3-0 sobre Nacional en el clásico uruguayo. El

arquero chileno aseguró que, pese a ser su primer partido, "tenía plena confianza" en el equipo.

El portero, figura con atajadas determinantes, destacó el sacrificio del plantel por sobre su actuación individual. "Me pone muy feliz por el resultado, más que por la atajada, se vio reflejado el sacrificio y la entrega", afirmó.

Cortés reconoció que se ganó la titularidad "día a día" y ya piensa en el próximo desafío por Copa Libertadores.

"Hay que seguirse preparando porque se viene un partido muy importante el martes (frente a Racing)", adelantó.

El chileno lamentó la ausencia de público, pero se mostró optimista para el duelo copero. "Con esta hinchada vamos a hacernos respetar", señaló, convocando a la afición para el próximo encuentro en el Campeón del Siglo.

Su actuación fue respaldada por el técnico Diego Aguirre, quien destacó que Cortés "transmite seguridad y jerarquía".

El arquero llegó al club aurinegro tras siete temporadas en Colo Colo.