DT de Rusia adelantó que arquero no estará ante Chile tras error frente a Perú

La selección de Rusia tendrá una sensible baja para el partido amistoso de este sábado contra la Roja. El técnico del combinado local, Valery Karpin, confirmó que el arquero Matvéi Safónov, quien milita en París Saint-Germain, no será considerado para el duelo y abandonará la concentración.

La decisión llega después del empate 1-1 que Rusia cosechó el miércoles frente a la selección de Perú, un partido que estuvo marcado por un grosero error del portero que significó el gol del equipo incaico. Tras el encuentro, el seleccionador fue categórico respecto a la continuidad del golero.

Karpin confirmó la medida expresando: "Safónov se irá de la concentración. Veremos cómo se encuentra cada uno y si habrá más jugadores que dejen la concentración. Hay algunos con golpes y está la duda sobre Vakhaniya, que podría ser más complicado. En ese caso, sin duda se irá".

Mientras tanto, la selección chilena ya se encuentra trabajando en Rusia para afrontar esta doble fecha FIFA de noviembre, que también incluye un amistoso contra Perú el próximo martes. El duelo entre los locales y el combinado nacional está programado para este sábado a las 12:00 horas de Chile en el Estadio Olímpico de Sochi.