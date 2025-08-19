El brasileño Fábio superó a Peter Shilton como el futbolista con más partidos en el mundo

El portero brasileño Fábio Deivson Lopes Maciel, titular en el partido en que Fluminense venció por 2-a Américde Cali este martes en la Copa Sudamericana, superó al inglés Peter Shilton como el futbolista profesional que más partidos oficiales ha disputado en el fútbol mundial, con 1.391.

El guardameta de 44 años había alcanzado al mítico arquero inglés el pasado fin de semana, y lo más probable es que pueda aumentar su cuenta debido a que el portero, aclamado este martes por los hinchas de Fluminense en pleno estadio Maracaná, es titular absoluto en el equipo dirigido por el técnico Renato Gaúcho.

Con un nuevo partido oficial, el guardameta brasileño alcanzó los 1.391 y se aislaó como el futbolista con más compromisos, ya que dejará atrás al ya jubilado Shilton (1.390) y mantendrá su ventaja sobre el portugués Cristiano Ronaldo (1.283), el también brasileño e igualmente jubilado Rogério Ceni (1.265) y el ya fallecido y legendario portero checo Frantisek Plánicka (1.187).

Según las estadísticas que Fluminense atribuye a la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS), a sus 44 años y aún sin planes para jubilarse, Fábio disputó 235 partidos con su actual club, 976 con Cruzeiro, 150 con Vasco da Gama y 30 con Uniao Bandeirante.

En su carrera también figuran 16 partidos con Athletico Paranaense, pero cuando aún no era profesional y por equipos juveniles.

Fábio es igualmente el futbolista más veterano aún en actividad en la primera división del Brasileirao.