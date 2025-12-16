Ousmane Dembélé se alzó como el ganador del The Best de la FIFA como mejor jugador

El francés Ousmane Dembelé, delantero de París Saint Germain, fue galardonado este martes con el premio The Best al mejor jugador de 2025 que otorga la FIFA en un acto celebrado en Doha.

El astro francés, que fue reconocido en septiembre con el Balón de Oro, se impuso en la clasificación del premio a su compatriota Kylian Mbappé, y a la estrella de FC Barcelona, Lamine Yamal.

Dembelé, de 28 años, brilló y fue determinante en la gran temporada pasada que tuvo París Saint Germain, al ser una pieza clave para alzar los títulos de la Ligue 1, la Copa de Francia, la UEFA Champions League y la Supercopa de Europa.

El exjugador de FC Barcelona, se une a la lista de los ganadores del The Best tras Vinicius Junior, quien fue el último en ganarlo.