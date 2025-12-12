Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Pablo Guede llegó a acuerdo para ser el nuevo director técnico de Alianza Lima

Autor: Redacción Cooperativa

El exDT de Colo Colo viene de dirigir a Puebla de México.

Alianza Lima tiene todo acordado para la llegada de Pablo Guede a la banca del elenco peruano tras la salida de Néstor "Pipo" Gorosito.

En medio de renovaciones y salidas, entre ellas la del delantero Hernán Barcos, el elenco "blanquiazul" ya comenzó a preparar la próxima temporada y el director deportivo, Franco Navarro, dio el visto bueno para la llegada del exDT de Colo Colo al equipo peruano.

En su llegada, Guede estará acompañado de Emiliano Papa, con quien también conformó cuerpo técnico en su estancia en Puebla de México, desde donde llega a dirigir a Perú.

Asimismo, Alianza Lima tendrá una dura temporada en la cual deberá afrontar los desafíos locales y disputar la Copa Libertadores 2026.

