Peñarol de Brayan Cortés logró épica reacción y dejó abierta la final del fútbol uruguayo

Con el portero chileno Brayan Cortés como titular, Peñarol protagonizó una notable remontada e igualó 2-2 frente a Nacional en el partido de ida de la final de la Liga Uruguaya 2025. El equipo dirigido por Diego Aguirre reaccionó a tiempo en el Estadio Campeón del Siglo y dejó la definición del título abierta para el duelo de revancha que se jugará la próxima semana.

El clásico comenzó de la peor manera para el equipo del arquero chileno. Al minuto 9, Osinachi Christian Ebere aprovechó un error en la salida y asistió a Juan Cruz de los Santos, quien definió para poner el 0-1. La sorpresa fue aún mayor cuando, a los 36 minutos, Gonzalo Carneiro aumentó la ventaja para Nacional, dejando el marcador 0-2.

Sin embargo, Peñarol encontró el descuento en un momento clave. En el tiempo agregado del primer tiempo (45+4'), Matías Arezo conectó de cabeza un tiro libre ejecutado por Leonardo Fernández para poner el 1-2. El empate llegó en el inicio del complemento, cuando el propio Leonardo Fernández (54') sacó un potente remate de distancia que batió al portero Luis Mejía.

En su mejor momento del partido, el local sufrió un duro golpe. Javier Méndez recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, dejando a Peñarol con diez jugadores. A pesar de la inferioridad numérica, el 'Manya' supo aguantar el resultado. El partido terminó con ambas escuadras con un hombre menos por la expulsión de Lucas Villalba en la visita.

Con este empate, la corona del fútbol uruguayo se definirá en el partido de vuelta. El encuentro se disputará el próximo domingo a las 16:30 horas en el estadio Gran Parque Central, donde Nacional buscará hacer valer su localía para quedarse con el título.