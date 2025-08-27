Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Peñarol goleó a Rio Negro y avanzó a octavos de la Copa Uruguay

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Peñarol, sin el arquero chileno Brayan Cortés, quien no fue citado, goleó 3-0 a Rio Negro en el Estadio Municipal "Castro Martínez Laguarda" y avanzó a los octavos de final de la Copa de Uruguay.

Los goles del encuentro fueron anotados por Leandro Umpiérrez (60) y un doblete de Matías Arezo (27 y 80').

En la siguiente fase de la Copa Uruguay, los "carboneros" se mediran ante Plaza Colonia,  que eliminó a Wanderers Durazno por penales. 

