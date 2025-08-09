Valencia derrotó a Torino al ritmo de Javi Guerra

Valencia cerró este sábado en Mestalla con un sólido triunfo 3-0 ante Torino, que tuvo a Guillermo Maripán como titular, una pretemporada en cuyo tramo final mejoró las sensaciones.

El choque llegó tras una presentación en la que Baptiste Santamaría y Filip Ugrinic, sus últimos fichajes, posaron junto a Julen Agirrezabala, Dani Raba y José Copete, que llegaron antes.

Valencia salió con fuerza y la movilidad de Dani Raba, un disparo de Rioja desde fuera del área y un remate de Tárrega de cabeza en un córner fueron sus primeros acercamientos.

Guerra celebró pronto su nuevo contrato hasta 2029. A los veinte minutos, una buena pared con Dimitri Foulquier, permitió al canterano abrir el marcador y celebrar su ampliación de contrato.

Un ajustado fuera de juego impidió que Torino empatara el encuentro pocos minutos después tras encontrar un hueco en el centro de la defensa rival. No fue la única vez que usó esa brecha, pero no pudo marcar.

Con Torino volcado en busca del empate, llegó el segundo de Valencia. El incansable Hugo Duro controló de espaldas en la línea de mediocampo un saque largo de lportero vasco y tras girarse sirvió el esférico a Luis Rioja quien, tras un par de recortes, hizo el segundo con un disparo ajustado al palo corto.

La temprana y rigurosa expulsión de Anjorin en el arranque de la segunda parte acabó por decidir el encuentro. En inferioridad, Torino fue un juguete en manos de Valencia pese a la entrada de refuerzos como Gio Simeone.

Valencia pudo aumentar su renta a través de Raba, pero lo acabó haciendo de nuevo desde las botas de Guerra, que superó con un sutil toque por arriba la salida del portero tras un buen pase al hueco de Pepelu. Doble celebración.

Con el choque decidido, Corberán aceleró la rotación y en el carrusel de cambios incluyó al francés Baptiste Santamaría, que disputó sus primeros minutos como valencianista. Se le vio suelto ante la poca oposición del rival pero ya no hubo más goles y la última gran ovación fue para Tárrega, que aunque sin gol celebró su renovación con una notable actuación.