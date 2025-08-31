[VIDEO] Darío Osorio marcó un golazo en el triunfo de Midtjylland

El chileno Darío Osorio se erigió como una de las grandes figuras en el triunfo 3-1 de Midtjylland como visita ante Brondby, por una nueva fecha de la Superliga de Dinamarca.

El futbolista nacional decretó el 2-1 con un gol de buena factura en los 90+5' y aportó a la cuenta del equipo forastero, que también tuvo anotaciones de Aral Simsir (60') y Denil Castillo (90+7')

El tanto del local fue de Sho Fukuda, a los 88 minutos.

Midtjylland avanzó al segundo lugar con 15 puntos.