[VIDEO] Hinchas le arrojaron maletas a un técnico para que se vaya del club
Autor: Cooperativa.cl
Un curioso momento se vivió en la liga de Lituania luego de que un grupo de hinchas de Zalgiris Kaunas, el club más importante de ese país, se organizaran para llevar maletas al estadio y lanzarlas a la cancha.
¿El objetivo? Fue una protesta para exigir la salida del técnico luego de que el equipo se sitúe lejos del liderato y luego de un exitoso ciclo que incluyó cuatro títulos locales en los últimos cinco años.
El Zalgiris de Lituania ganó 3 ligas en los últimos 4 años, pero actualmente va de séptimo.— Juez Central (@Juezcentral) August 6, 2025
Los hinchas se organizaron y le arrojaron maletas a su entrenador para que recoja sus cosas y renuncie 🫢
