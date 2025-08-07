Síguenos:
Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] Hinchas le arrojaron maletas a un técnico para que se vaya del club

Autor: Cooperativa.cl
Hinchas le arrojaron maletas a un técnico para que se vaya del club
Un curioso momento se vivió en la liga de Lituania luego de que un grupo de hinchas de Zalgiris Kaunas, el club más importante de ese país, se organizaran para llevar maletas al estadio y lanzarlas a la cancha.

¿El objetivo? Fue una protesta para exigir la salida del técnico luego de que el equipo se sitúe lejos del liderato y luego de un exitoso ciclo que incluyó cuatro títulos locales en los últimos cinco años.

