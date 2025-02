Iván Zamorano: Maradona es lo más grande que ha entregado el fútbol

Iván Zamorano, mítico excapitán de la selección chilena, afirmó que el fallecido Diego Armando Maradona es el mejor jugador en la historia del fútbol, por encima de otros nombres como Pelé, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Yo sigo diciendo que Maradona es lo más grande que ha entregado el fútbol por lo que vi, por lo que viví, la inspiración que nos entregó. Pero para mi no es o Maradona o Pelé o Messi o Cristiano. Para mí es Maradona, es Messi y es Cristiano. O sea, todos los que han generado que a uno le guste más el fútbol. Y creo que éstos son unos monstruos, son unos extraterrestres que hacen que cada vez que los mires te guste más el fútbol", declaró Zamorano en DirecTV Sports.

Zamorano también recordó su icónica camiseta 1+8 en Inter de Milán, señalando que "cuando uno tiene una dificultad, trata de reinventarse".

"El 1 más 8 es una reinvención. El primer año que llega Ronaldo, elige el 10 y juega el primer año con el 10 pero el segundo año, después del Mundial del ´98, él sufre algún problemita de salud y me dicen ¿sabes Iván? Mira, ¿por qué no le damos el 9 a Ronaldo? Está pasando un momento difícil a nivel de motivación y yo le digo, perfecto. Yo no tengo problema porque se lo estoy entregando al mejor del mundo, al fenómeno y se lo entregué pero yo tenía que reinventarme y les dije: Voy a jugar con una camiseta que sume el 9", explicó Zamorano.

"Al principio yo lo hacía con tela, tela adhesiva, cortábamos la tela y se la poníamos. Al cuarto o quinto partido ya la marca de ropa que auspiciaba mandaba la 1 más 8, una de las camisetas más vendidas en la historia del fútbol italiano. Hasta el día de hoy me pone contentísimo cuando voy a Italia a ver al Inter y veo por la calle llegando al estadio camisetas con el 1 más 8, me encanta", aseveró.