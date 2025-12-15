Jorge Valdivia solicitó cambiar el domicilio de su arresto nocturno durante las vacaciones

En medio de la controversial situación judicial de Jorge Valdivia, un nuevo episodio se sumó a la lista luego de que su defensa ingresara una solicitud para modificar la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que cumple el exfutbolista.

Según informó T13, la abogada Paula Vial presentó un requerimiento para cambiar, de manera temporal, el domicilio donde del imputado como autor de delitos de violación y abuso sexual con el objetivo de acompañar a sus hijos durante su periodo de vacaciones.

El escrito detalla que entre el 17 y el 31 de enero de 2026 el arresto nocturno se cumpliría en un departamento ubicado en Puerto Velero, Región de Coquimbo, mientras que entre el 1 y el 11 de febrero el domicilio sería trasladado a Pucón, en la Región de La Araucanía.

La defensa argumenta que la medida busca resguardar el cuidado y bienestar de los hijos del exfutbolista, señalando que la cautelar no debería traducirse en un perjuicio directo para terceros ajenos al proceso.

Este martes 16 de diciembre, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago revisará la petición y también también deberá pronunciarse sobre la solicitud de cierre de la investigación presentada por la defensa, además de un eventual aumento del plazo investigativo que pedirá la Fiscalía Metropolitana Oriente.