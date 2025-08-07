Deportes La Serena sumó refuerzo mexicano en su lucha por la permanencia

Club Deportes La Serena confirmó este jueves la contratación del delantero mexicano Bryan Mendoza, de 27 años, como su nuevo refuerzo para afrontar la recta final del torneo.

El atacante llega con la misión de aportar goles y experiencia al equipo, en un momento clave en su objetivo por asegurar la permanencia en la división de honor del fútbol chileno.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del club, donde se le dio una cálida bienvenida al jugador. "¡Nuevo refuerzo granate! Bryan Mendoza, delantero mexicano con pasos por Pumas UNAM, Atlante, Morelia y Celaya, ya es jugador de Club Deportes La Serena. ¡Bienvenido, Bryan!", publicó la institución en su cuenta de Twitter.

Mendoza es un centrodelantero con una destacada trayectoria en diversas categorías del fútbol azteca.

Su formación en Pumas UNAM y su posterior recorrido por clubes como Atlante y Morelia le han entregado una valiosa experiencia que el cuerpo técnico "granate" espera capitalizar para mejorar el rendimiento ofensivo del equipo.

La incorporación del ariete responde a la necesidad urgente de los "papayeros" de sumar poder de fuego en el ataque, una de las zonas más débiles del plantel durante la primera rueda del campeonato.

El equipo se encuentra actualmente comprometido en la parte baja de la tabla de posiciones, por lo que cada partido restante será crucial para evitar el descenso.

Se espera que Bryan Mendoza, que también tuvo un paso por el fútbol español, esté disponible lo antes posible para debutar con la camiseta "granate".