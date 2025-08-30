Hinchas de La Serena "apretaron" al plantel en medio de su crisis

La crisis de Deportes La Serena escaló este sábado cuando un grupo de hinchas se dirigió al entrenamiento para increpar duramente a los jugadores por el mal rendimiento que tiene al club cerca de la zona de descenso.

Los fanáticos exigieron un cambio de actitud al plantel, en una jornada de alta tensión que refleja la desesperación por la delicada situación deportiva.

La paciencia de los "papayeros" se agotó tras la reciente derrota por 3-1 ante Everton de Viña del Mar, en el debut del nuevo técnico Francisco Bozán. Este resultado extendió la racha negativa del equipo a diez partidos consecutivos sin conocer de triunfos en la Liga de Primera, un pésimo momento que contrasta dolorosamente con la campaña de su máximo rival regional, Coquimbo Unido, que está cerca de ser campeón.

Según registros difundidos por la cuenta Mundo Granate, los hinchas exigieron a los futbolistas "empezar a correr, a mover las piernas", en una manifestación que incluyó el uso de bengalas, petardos y fuegos artificiales.

La presión provocó que el técnico Francisco Bozán abandonara rápidamente el lugar, viviendo un verdadero infierno en su primer partido al mando del equipo.