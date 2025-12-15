AFA acusó "ataque coordinado" del Gobierno de Milei tras denuncia contra "Chiqui" Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) apuntó este lunes a un "ataque coordinado" por parte del Gobierno de Javier Milei, tras la denuncia por corrupción contra Claudio Tapia que se llevó a la Conmebol por parte de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, actual senadora oficialista.

El reclamo de la AFA se dio mediante un comunicado que además se vio precedido por allanamientos a la sede del balompié trasandino por investigaciones judiciales contra Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, a partir de denuncias de organismos estatales.

"Insisten con presentarnos como la AFA peronista, cuando fuimos nosotros quienes no acompañamos con nuestra imagen la compulsa proselitista", apuntó el texto.

La Asociación subrayó que prefiere "privilegiar el fútbol frente a cuestiones político-partidarias" y agregó: "Nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos, poner la pelota en el piso, jugar simple, mirar el largo del campo y trabajar para que el fútbol argentino siga creciendo. Si eso genera sospechas, teorías creativas o debates interminables, será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien".

"Chiqui" Tapia y Toviggino son investigados por sus presuntos vínculos con empresarios y financistas bajo sospecha en casos de corrupción y lavado de dinero, donde además se pesquisaron las sedes de 17 clubes.

Este lunes, Bullrich denunció a ambos dirigentes ante la Conmebol, pidiendo sanciones disciplinarias.

Según la presentación de la senadora, la gestión de Tapia en la AFA presenta violaciones a "principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro".

La tensión entre el Gobierno de Milei y la AFA lleva más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol local, algo que fue rechazado de plano por la entidad rectora del fútbol argentino y por la mayoría de los clubes.

"Un capítulo aparte se lo lleva la intención de imponer las sociedades anónimas deportivas, en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro", expresó al respecto el comunicado de la AFA.

La entidad, por otra parte, cuestionó con dureza al Gobierno de Milei y destacó la elevada cifra de empleos perdidos desde su asunción en diciembre de 2023 y la cantidad de fábricas y empresas que debieron cerrar sus puertas.