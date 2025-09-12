Baeza fue titular en el empate de Vélez ante el Huracán de Leo Gil

El volante chileno Claudio Baeza fue titular en el empate sin goles entre Vélez Sarsfield y Huracán, de Leonardo Gil, por la octava fecha del Torneo de Clausura.

Con este resultado, el "Fortín", que tuvo a Diego Valdés en la banca, se mantuvo en la tercera posición del Grupo B con 15 puntos, mientras que Huracán quedó en el séptimo lugar con 12 unidades.

Por su parte, Racing logró vencer 2-0 a San Lorenzo en el Cilindro de Avellaneda, con el guardameta chileno Gabriel Arias en el banco de suplentes.