Encuentro entre Godoy Cruz y Talleres fue suspendido tras agresión a un juez de línea

El encuentro entre Godoy Cruz, con el chileno Bastián Yáñez titular, y Talleres de Córdoba (con Ulises Ortegoza en la banca), disputado en el Estadio "Víctor Antonio Legrotaglie" por la tercera fecha de la Liga de Argentina, tuvo un abrupto y vergonzoso final después de que el juez de línea fuese agredido por un proyectil.

Diego Martín, segundo árbitro del cotejo, recibió el impacto de un objeto arrojado desde una de las gradas antes de comenzar el segundo tiempo. Aquello le provocó un profundo corte en su frente y un estado de conmoción que lo afectó para desplazarse.

Atención: este el proyectil que impactó en la cabeza del árbitro asistente Diego Martín antes del arranque del ST y que derivó en la SUSPENSIÓN del partido entre Godoy Cruz - Talleres. ¡Lamentable! pic.twitter.com/YRDKk4SzUH — SportsCenter (@SC_ESPN) February 4, 2025

Aunque el afectado recibió atención médica, el juez Falcón Pérez les comunicó a los capitanes de ambos clubes que el encuentro que marchaba 0-0 no podía continuar disputándose en estas condiciones.

🇦🇷🏆❌ Así se retiraba Diego Martín, el juez de línea que recibió el impacto de un proyectil en su frente en el encuentro entre Godoy Cruz y Talleres, del estadio Victor Legrotaglie. pic.twitter.com/Z4mNDyAQKl — TyC Sports (@TyCSports) February 4, 2025

"No hay posibilidades de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado. Si nosotros seguimos jugando, va a seguir pasando. Sé que no es culpa de los jugadores, es culpa de gente incivilizada", expresó Pérez mientras dejaba el campo de juego ubicado en Mendoza.

"NO PUEDE PASAR ESTO EN 2025". La explicación del árbitro Yael Falcón Pérez al SUSPENDER el partido entre Godoy Cruz - Talleres.



📺 #ESPN pic.twitter.com/lLYGzAPwbM — SportsCenter (@SC_ESPN) February 4, 2025