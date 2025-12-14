Estudiantes sumó su séptima estrella en la Primera División de Argentina

Este sábado, Estudiantes de La Plata se proclamó campeón del Torneo Clausura 2025 al vencer por 4-5 en penales a Racing Club en el Estadio Único Madre de Ciudades, sumando así el título oficial número 18 en su historia y séptima estrella en la Primera División de su país.

El equipo de Eduardo Domínguez ratificó su hegemonía reciente en los "mata-mata", volviendo a festejar en el mismo escenario donde obtuvo el Trofeo de Campeones 2024. Con esta consagración, el conjunto "Pincha" se ganó el derecho a definir una nueva Supercopa ante Platense, campeón del Apertura.

Este nuevo trofeo se suma a una vitrina gloriosa que ya contaba con la reciente Copa Argentina y la Copa de la Liga, consolidando uno de los ciclos más exitosos del club.

Torneos Nacionales (Ligas)

7 títulos:

Campeonato de Primera División 1913

Torneo Metropolitano 1967

Torneo Metropolitano 1982

Torneo Nacional 1983

Torneo Apertura 2006

Torneo Apertura 2010

Torneo Clausura 2025

Copas Nacionales

5 títulos:

Copa "Adrián C. Escobar" 1944

Copa de la República 1945

Copa Argentina 2023

Copa de la Liga 2024

Trofeo de Campeones 2024

Torneos Internacionales

6 títulos: