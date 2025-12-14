Estudiantes sumó su séptima estrella en la Primera División de Argentina
El "Pincha" se quedó con el Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing en Santiago del Estero.
El "Pincha" se quedó con el Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing en Santiago del Estero.
Este sábado, Estudiantes de La Plata se proclamó campeón del Torneo Clausura 2025 al vencer por 4-5 en penales a Racing Club en el Estadio Único Madre de Ciudades, sumando así el título oficial número 18 en su historia y séptima estrella en la Primera División de su país.
El equipo de Eduardo Domínguez ratificó su hegemonía reciente en los "mata-mata", volviendo a festejar en el mismo escenario donde obtuvo el Trofeo de Campeones 2024. Con esta consagración, el conjunto "Pincha" se ganó el derecho a definir una nueva Supercopa ante Platense, campeón del Apertura.
Este nuevo trofeo se suma a una vitrina gloriosa que ya contaba con la reciente Copa Argentina y la Copa de la Liga, consolidando uno de los ciclos más exitosos del club.
7 títulos:
5 títulos:
6 títulos: