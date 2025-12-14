Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga argentina

Estudiantes sumó su séptima estrella en la Primera División de Argentina

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Pincha" se quedó con el Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing en Santiago del Estero.

Este sábado, Estudiantes de La Plata se proclamó campeón del Torneo Clausura 2025 al vencer por 4-5 en penales a Racing Club en el Estadio Único Madre de Ciudades, sumando así el título oficial número 18 en su historia y séptima estrella en la Primera División de su país.

El equipo de Eduardo Domínguez ratificó su hegemonía reciente en los "mata-mata", volviendo a festejar en el mismo escenario donde obtuvo el Trofeo de Campeones 2024. Con esta consagración, el conjunto "Pincha" se ganó el derecho a definir una nueva Supercopa ante Platense, campeón del Apertura.

Este nuevo trofeo se suma a una vitrina gloriosa que ya contaba con la reciente Copa Argentina y la Copa de la Liga, consolidando uno de los ciclos más exitosos del club.

Torneos Nacionales (Ligas)

7 títulos:

  • Campeonato de Primera División 1913
  • Torneo Metropolitano 1967
  • Torneo Metropolitano 1982
  • Torneo Nacional 1983
  • Torneo Apertura 2006
  • Torneo Apertura 2010
  • Torneo Clausura 2025

Copas Nacionales

5 títulos:

  • Copa "Adrián C. Escobar" 1944
  • Copa de la República 1945
  • Copa Argentina 2023
  • Copa de la Liga 2024
  • Trofeo de Campeones 2024

Torneos Internacionales

6 títulos:

  • Copa Libertadores: 1968, 1969, 1970, 2009
  • Copa Intercontinental: 1968
  • Copa Interamericana: 1969

