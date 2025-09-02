Independiente dedicó mensaje a "Dibu" Martínez

El club Independiente de Avellaneda celebró este martes el cumpleaños número 33 de su canterano más ilustre, el arquero campeón del mundo Emiliano "Dibu" Martínez.

A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, el "Rojo" recordó los orígenes del portero, refiriéndose a él como "el pibe de Domínico que conquistó el mundo", en alusión a su barrio natal y su consagración con la Selección Argentina.

La publicación, acompañada de una fotografía de Martínez vistiendo la camiseta del club durante su etapa formativa, subraya el profundo vínculo entre el jugador y la institución que lo vio nacer. El saludo destaca su origen en Villa Domínico, localidad del partido de Avellaneda, cuna del club, reforzando el orgullo de haber formado a uno de los mejores arqueros del planeta.

Pese a que su carrera profesional despegó en Europa, principalmente en el fútbol inglés con Aston Villa, Independiente no olvida los primeros pasos del guardameta en sus divisiones inferiores.

El gesto del club de Avellaneda fue ampliamente celebrado por los hinchas, quienes ven en "Dibu" Martínez un motivo de orgullo y un embajador de su cantera a nivel mundial.

Ya son 33 años para el pibe de Domínico que conquistó el mundo.



¡Feliz cumpleaños, @emimartinezz1! ♥️#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/CXuvOMUvMe — C. A. Independiente (@Independiente) September 2, 2025