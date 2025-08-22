Independiente también tuvo suspendido su partido de este fin de semana

Independiente de Avellaneda anunció oficialmente la suspensión de su próximo partido por la liga argentina contra Platense. Esta decisión se produce como consecuencia directa de los graves incidentes de violencia ocurridos en el duelo por Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, en una semana marcada por la conmoción y las repercusiones disciplinarias.

A través de un comunicado, el "Rojo" informó que aceptó la solicitud de la Aprevide (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte) para postergar el encuentro, con el objetivo de que "pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga". El club enfatizó que sus socios e hinchas son su "patrimonio más importante", reafirmando su compromiso con ellos.

La suspensión del partido es una de las primeras repercusiones a nivel local para Independiente tras la caótica jornada vivida en el Estadio Libertadores de América, junto con el cierre de su estadio, de manera provisoria.

Esta medida se suma a la adoptada por Universidad de Chile, que también suspendió su partido del fin de semana en el campeonato chileno, frente a Everton.