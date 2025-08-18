Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

La AFA despidió a un árbitro captado usando el celular en pleno partido de juveniles

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sebastián Solís fue expuesto en un partido de Juveniles C de Argentina.

La AFA despidió a un árbitro captado usando el celular en pleno partido de juveniles
 Captura
Una insólita situación se tomó un partido de Juveniles C en Argentina, luego de que el árbitro Sebastián Solís fuese captado muy desinteresado de dirigir el encuentro entre los clubes Roma y Argentino de Rosario.

Un video difundido por el portal Doble Amarilla expuso al juez que se le podía ver a metros de distancia, ignorando la jugada e inmóvil. Por si fuera poco, en otra secuencia, se le ve sacando lo que parece ser un celular desde su bolsillo.

La viralización de las imágenes fue tan rápida, que la reacción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no se hizo esperar. La entidad emitió un duro comunicado en el que anunció el despido de Solis.

El escrito fundamentó la decisión no solo por "haber infringido seriamente su deber de impartir justicia", sino principalmente por "haber atentado contra los valores del fútbol, faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones".

