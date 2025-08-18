La AFA despidió a un árbitro captado usando el celular en pleno partido de juveniles

Una insólita situación se tomó un partido de Juveniles C en Argentina, luego de que el árbitro Sebastián Solís fuese captado muy desinteresado de dirigir el encuentro entre los clubes Roma y Argentino de Rosario.

Un video difundido por el portal Doble Amarilla expuso al juez que se le podía ver a metros de distancia, ignorando la jugada e inmóvil. Por si fuera poco, en otra secuencia, se le ve sacando lo que parece ser un celular desde su bolsillo.

🚨 #ALERTA | ❌ LA ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO DESPIDIÓ AL ÁRBITRO SEBASTIAN SOLÍS



📌 Se dio tras “los lamentables hechos de público conocimiento acontecidos” el fin de semana en un partido de cuarta categoría Juveniles C, entre Roma y Argentino de Rosario.



📌 Lo acusan de… pic.twitter.com/fjt1nkPQAj — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) August 18, 2025

La viralización de las imágenes fue tan rápida, que la reacción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no se hizo esperar. La entidad emitió un duro comunicado en el que anunció el despido de Solis.

El escrito fundamentó la decisión no solo por "haber infringido seriamente su deber de impartir justicia", sino principalmente por "haber atentado contra los valores del fútbol, faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones".