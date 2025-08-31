River Plate contó con la titularidad de Paulo Díaz en el triunfo ante San Martín de San Juan

River Plate, que contó con la titularidad de Paulo Díaz, consiguió un importante triunfo este domingo tras superar por 2-0 a San Martín de San Juan en el Monumental de Buenos Aires, escalando a lo más alto de la tabla anual en la Liga de Argentina.

De entrada, los dirigidos por Marcelo Gallardo demostraron su superioridad ante el modesto rival y lograron decretar tempranamente el marcador definitivo gracias al gol de Santiago Lencina (17') que fue secundado por un tanto de Maximiliano Salas (21').

Posteriormente, el elenco "millonario" se dedicó a administrar la ventaja y el rol del defensor chileno fue clave para sostener la zona posterior. Tanto así, que registró un total de 6 recuperaciones y 4 duelos ganados hasta el pitazo final.

Con este resultado River Plate no solo lidera la tabla anual con 46 unidades, sino que también se encaramó a la parte alta de la Zona B en el Campeonato Clausura con 15 puntos, hilando once partidos invictos de forma consecutiva.

Ahora, el enfoque estará puesto en la visita a Estudiantes de La Plata que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 19:00 horas. Posterior a ello, vendrá la ida por los cuartos de final en la Libertadores frente a Palmeiras.