[VIDEO] El duro momento que vivió Keylor Navas en Argentina antes de emigrar a México

El arquero costarricense Keylor Navas vivió un complejo momento con la hinchada de Newell's Old Boys justo cuando se cierra su salida del elenco rosarino para emigrar a Pumas de México.

El exportero de Real Madrid quedó al margen del plantel en los últimos encuentros y recibió duras críticas por parte de la afición local algo que tuvo un punto de no retorno ayer domingo en el duelo que el cuadro rojinegro jugó ante Banfield.

Para ese partido estuvo concentrado, pero comunicó que solo iría al banco, lo que provocó la negativa del técnico Cristian Fabbiani, quien lo excluyó de la convocatoria. En su lugar, fue citado de emergencia un juvenil.

Y aunque no sería parte de la banca, Navas se mostró activo en el campo hasta que un hincha le expresó su descontento: "Pedí disculpas que esto es Newell's. No te confundas que no estás en Costa Rica", le comentaron.

Ante ello, Navas se mantuvo calma y se limitó a responder "yo lo sé".

Horas más tarde, la institución rosarina confirmó la salida del guardameta luego de que se pagara una rescisión que permitió liberar su pase

