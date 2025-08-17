Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] ¡Para no creer! Cavani otra vez se perdió un gol frente al arco en visita de Boca a I. Rivadavia

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El uruguayo recibió un pase y no pudo rematar en área chica.

[VIDEO] ¡Para no creer! Cavani otra vez se perdió un gol frente al arco en visita de Boca a I. Rivadavia
El uruguayo Edinson Cavani nuevamente fue protagonista al perderse un gol increíble en Boca Juniors, en la visita a Independiente Rivadavia este domingo en Mendoza.

En el minuto 21, Brian Aguirre desbordó por la banda derecha y metió el centro al área, en donde esperaba el uruguayo. Sin embargo, cuando intentó rematar de primera, la pelota pasó por debajo del pie, sin poder anotar frente al arco.

Revisa el gol que se perdió Cavani:

Las + leídas
