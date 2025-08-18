Flamengo firmó el mayor patrocinio en la historia del fútbol brasileño con casa de apuestas

Flamengo firmó este lunes el mayor contrato de patrocinio en la historia del fútbol brasileño al sellar su alianza con una casa de apuestas. Aunque el club no reveló cifras oficiales, el diario O Globo estima que el acuerdo alcanzará los 220 millones de reales anuales (unos 40 millones de dólares), consolidando al equipo carioca en la cima económica del país.

El acuerdo, que aún necesita la aprobación del Consejo Deliberativo del club, abarca el patrocinio de los equipos de fútbol masculino y femenino, los deportes olímpicos como voleibol y baloncesto, y la plataforma FlamengoTV, demostrando la magnitud de la alianza.

Este patrocinio reafirma el poderío económico de Flamengo, cuyos ingresos también se vieron impulsados este año por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA. Dicha fortaleza financiera le permitió al club reforzarse con jugadores de peso como el español Saúl Ñíguez, el brasileño Samuel Lino, ambos de Atlético de Madrid, y el colombiano Jorge Carrascal.

El poder económico se refleja en el campo, donde el conjunto de Río de Janeiro lidera la liga brasileña con cuatro puntos de ventaja sobre Palmeiras. Esta misma semana, el equipo buscará su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores cuando se enfrente a Internacional de Porto Alegre.